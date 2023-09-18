Türkiye'de 213 araç muayene istasyonu hizmet veriyor

Baştor, Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde hizmete başlayan kentteki 4. araç muayene istasyonunun açılışında, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Açılışını gerçekleştirdikleri istasyonda günlük 600 hafif, 100 ağır aracın muayene edilebileceğini ifade eden Baştor, "Türkiye'de araç ve insan sayısının artmasına paralel olarak istasyon sayısında da artış oldu. Türkiye'de bugün açılışını yapmış olduğumuz istasyonla birlikte 213 araç muayene istasyonu hizmet vermekte." dedi.

Baştor, şöyle devam etti:

"Bunlara paralel olarak 77 seyyar, 6 motosiklet ve 17 de traktör muayene istasyonu ile araç muayene hizmeti vermekteyiz. Türkiye'nin 81 ilinde 103 ilçe merkezinde toplam 312 merkezde aynı hizmet standartlarında hizmet verilmekte. Ülkemizde kamu özel sektör işbirliğinin en güzel örneği olan araç muayene istasyonları, trafik güvenliğinin arttırılması, teknik açıdan doğan kazaların azaltılması, personel, piyasada yapılan onarımların disipline edilmesi, muayene edilen araçların sayısının arttırılması ve Avrupa Birliği normlarında araç muayenesi yapılması kazanımlarını sağlandı."

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise İstasyon Mahallesi'nde yaklaşık 11 dönüm arazi üzerinde tamamlanan istasyonun açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Kahramanmaraş'a güzel hizmetler verileceğini anlattı.

TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören de 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması adına Kahramanmaraş'ta TÜVTÜRK ailesi olarak var güçleriyle çalıştıklarını, istasyonun araç muayene hizmetini daha kolay ve hızlı hale getireceğini söyledi.

Konuşmaların ardından istasyon, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Programa, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile davetliler katıldı.