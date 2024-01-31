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Ekonomi
AA 31.01.2024 12:40

Türkiye turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergilediğini ifade etti.

Türkiye turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 2023 yılı turizm istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Verilerdeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısının yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaştığına ve 56,7 milyon olan yıl sonu hedefini aştığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Turizm geliri ise 54,3 milyar dolarla 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı. Orta Vadeli Program'a göre bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamıyla ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçiyle 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır."

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