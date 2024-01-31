Az Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.01.2024 11:59

Türkiye'nin elektrik üretimi arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 24 milyon 845 bin 997 megavatsaat oldu. Üretimde en büyük pay yüzde 26,8 ile ithal kömür santrallerinin oldu.

Türkiye'nin elektrik üretimi arttı
[Fotograf: AA]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2023 kasım ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,8'i ithal kömür santralleri, yüzde 18,9'u doğal gaz santralleri, yüzde 16,8'i hidroelektrik santralleri, yüzde 13,9'u linyit santralleri, yüzde 13,3'ü rüzgar enerjisi santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 24 milyon 845 bin 997 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 5,5 artarak 20 milyon 164 bin 368 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 44,8'i sanayi, yüzde 24,5'i mesken, yüzde 25,1'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,6, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 2,8 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 49 milyon 695 bin 889'a ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,9, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,7, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,6 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,1, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 11,9 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 0,8 artarak 95 bin 821 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,3'ünü doğal gaz santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12,1'ini rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 10,8'ini ithal kömür, yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

ETİKETLER
Elektrik EPDK Yenilenebilir Enerji Güneş Enerjisi Rüzgar Enerjisi Hidroelektrik Santralleri
Sıradaki Haber
Çiftçilerin protestoları Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Yalova'da karda mahsur kalan aile 19 saat sonra kurtarıldı
13:42
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 26 bin 900'e çıktı
13:29
Depremde yıkılan otelin enkazında ölen sporcuların anıları kulüplerinde yaşatılıyor
13:28
15 yaşındaki depremzede Salih, protez koluna kavuştu
13:27
Doğal gaz ve petrol ithalatı arttı
13:23
Uluslararası insani yardım kuruluşları: UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesi felaketle sonuçlanacak
Düzce'de sis etkili oldu
Düzce'de sis etkili oldu
FOTO FOKUS
TRT'den Sadık Ahmet filmi: Batı Trakya Türklerinin mücadelesi anlatılıyor
TRT'den Sadık Ahmet filmi: Batı Trakya Türklerinin mücadelesi anlatılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ