Az Bulutlu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.01.2024 11:27

İran 28 ülkenin vatandaşlarına vizeyi tek taraflı kaldırdı

İran turizmi canlandırmak amacıyla 4 Şubat itibarıyla 28 ülkeyle vizeleri tek taraflı kaldırdığını duyurdu.

İran 28 ülkenin vatandaşlarına vizeyi tek taraflı kaldırdı
[Fotograf: Reuters]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bigdeli, yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik İran'a turizm amaçlı seyahatler için tek taraflı vize muafiyeti uygulanmasına dair yönetmenliğin ilgili kurumlara iletildiğini belirtti.

Bigdeli, vize muafiyetinin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Özbekistan, Tunus, Tanzanya, Japonya, Endonezya, Singapur, Brezilya, Sırbistan, Bosna Hersek, Belarus ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 28 ülkeye uygulanacağını aktardı.

İranlı yetkili, muafiyet kapsamındaki 28 ülkeden Hindistan vatandaşlarının İran'a hava yoluyla vizeye ihtiyaç duymadan girebileceğini, kara sınırlarından giriş için ise vize almaları gerekeceğini ifade etti.

Bigdeli, "Buna göre İran'a turizm amaçlı seyahat eden bu 28 ülkenin vatandaşları 15 Behman 1402 (4 Şubat 2024) tarihinden itibaren İran'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaç duymayacak." dedi.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait gemisavar füzesini vurduğunu açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Edirne'de haklarında arama kararı olan 123 şüpheli yakalandı
12:07
Ocak enflasyonu 5 Şubat'ta açıklanacak
12:02
2 ay önce yakalanan DEAŞ'lı teröristin ifadesi TRT Haber'de
12:02
Depremzedelere ödenen nakdi destek tutarı 105,5 milyar liraya yaklaştı
12:01
Türkiye'nin elektrik üretimi arttı
11:56
Depremden etkilenen 275 bin 362 kişiye psikososyal destek sağlandı
Üniversite binasını yuva edinen yediuyur, kış uykusu için ağaç kovuğuna bırakıldı
Üniversite binasını yuva edinen yediuyur, kış uykusu için ağaç kovuğuna bırakıldı
FOTO FOKUS
2 ay önce yakalanan DEAŞ'lı teröristin ifadesi TRT Haber'de
2 ay önce yakalanan DEAŞ'lı teröristin ifadesi TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ