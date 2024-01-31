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Dünya
AA 31.01.2024 11:21

ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait gemisavar füzesini vurduğunu açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'e gemisavar füzesi fırlattığı ifade edilerek söz konusu füzenin ABD tarafından vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait gemisavar füzesini vurduğunu açıkladı
[Fotograf: AFP]

Açıklamada, "İran destekli Husiler, Kızıldeniz'e doğru bir gemisavar seyir füzesi ateşledi. Füze USS Gravely (DDG 107) tarafından düşürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığı kaydedildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD Donanmasına ait "USS Gravely" muhribini “uygun deniz füzeleri” ile hedef aldıklarını belirterek söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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