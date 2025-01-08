Türkiye TarımGES ile 15 gigavatlık potansiyel yaratabilecek

Güneş enerjisi düşünce kuruluşu Solar3GW Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, yazılı açıklamasında, TarımGES projelerinin hız kazanması için mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Turhan, mevcut mevzuat kapsamında sadece öz tüketim amaçlı ve arazinin yüzde 1'ini aşmayacak şekilde güneş enerjisi santrali (GES) kurulabildiğine dikkati çekerek, "Tarım arazilerindeki toplulaştırma faaliyeti gibi TarımGES alanlarımızı da toplulaştırsak ve buna özel alanlar belirleyip bunları TarımGES Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak ihale edersek, ölçek ekonomisinden dolayı büyük fayda sağlayabiliriz. Her arazinin yüzde 1'ine GES kurmak yerine tüm arazilerimizin sadece binde 1'ini TarımGES YEKA olarak tanımlarsak, gelişen teknolojilerle yaklaşık 15 bin megavatlık potansiyelimiz ortaya çıkıyor. Bu rakam GES kurulu gücümüzün yüzde 75'ine denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Solar3GW'nin, "her yıl en az 3 gigavat güneş enerjisi kurulu gücü" sloganını anımsatan Turhan, bu sayede temiz ve ucuz elektrik üretirken, gittikçe artan ekstrem hava koşullarına karşı tarım ürünlerine ek koruma sağlanıp, tarımsal verimliliğin artırılabileceğini dile getirdi.

Alanları verimli hale getiriyor

Turhan, TarımGES projelerinin önündeki en önemli zorluğun yasal mevzuatta iki amaçlı alan kullanımının yer almaması olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"TarımGES uygulamaları tarım alanlarının bütünlüğünü bozmuyor, aksine aynı alanı daha verimli kullanmaya ve çiftçinin ekonomisine katkı sağlıyor. Bu uygulamalar sayesinde atıl, üretim yapılmayan tarım arazilerinden yararlanılabileceği gibi üretim yapılan araziler için ise toprak sahiplerinin inisiyatifinde olacak şekilde TarımGES projeleri geliştirilebilir."

Turhan, hibrit santraller gibi TarımGES projelerinin de tanım ve kota olarak mevzuatta yer almasının, Türkiye'nin tarım ekonomisine fayda sağlayacağına dikkat çekti.

Solar3GW olarak Türkiye'deki deneme amaçlı TarımGES projelerine destek verdiklerini aktaran Turhan, "100 kilovat büyüklüğünde kontrollü saha kurulumları var. Son olarak Ankara Ayaş'ta, ODTÜ-GÜNAM (Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından TarımGES kuruldu. Öte yandan Solar3GW olarak, GÜNAM ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile ortak yapacağımız 100 kilovat gücündeki bir diğer TarımGES de seneye devreye alınarak akademik çalışmalara kaynaklık edecek." bilgisini paylaştı.

Daha önce Solar3GW tarafından yayımlanan TarımGES raporuna göre, maliyet olarak küçük ölçekli çatı GES projelerine kıyasla daha avantajlı olmasıyla öne çıkan TarımGES sayesinde çiftçi, tarlasında üreteceği elektriğin fazlasını satarak öz tüketim harcamalarını büyük ölçüde düşürebiliyor.

Sadece enerjide değil tarımda da dışa bağımlılığa karşı kullanılabilecek etkin bir araç olan TarımGES uygulamaları, "yerinde üretim-tüketim" ile enerji dönüşümüne uygun bir çözüm olarak ifade ediliyor.

Dünya genelinde 2012'de 5 megavat olan TarımGES kurulu gücünün geçen yıl 15 gigavata yaklaştığı tahmin ediliyor.