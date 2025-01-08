Duman 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.01.2025 10:32

Aralık'ta en fazla BIST 100 kazandırdı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde Aralık 2024'te en yüksek aylık reel getiri yüzde 6,02 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşirken, geçen yıl genelinde en fazla kazanç ise külçe altından elde edildi.

Aralık'ta en fazla BIST 100 kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemi ve geçen yıl geneline ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, geçen ay aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,08, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,61, dolar yüzde 1,21 oranlarıyla yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,29 ve külçe altın yüzde 1,46'yla yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 2,43, DİBS yüzde 1,97, dolar yüzde 0,57 reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,91, külçe altın yüzde 2,08 kayba yol açtı.

Mevduat faizi (brüt) 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,97, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,30, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,78 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre, mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,72, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,6 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,65, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,9 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 6,12, BIST 100 endeksi yüzde 0,15 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6,43, DİBS yüzde 7,52, avro yüzde 10,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,53, BIST 100 endeksi yüzde 10,85, dolar yüzde 16,71, DİBS yüzde 17,68, avro yüzde 20,09 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul TÜFE TÜİK Yatırım Araçları Altın
Sıradaki Haber
Onaylanmış kuruluş ve teknik servis olma şartları belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:06
Türkiye, 2024'te arşiv alanında 12 ülkeyle işbirliği yaptı
11:57
TARSİM'den çiftçilerin maliyetine destek
11:37
Copernicus uyarıyor: 2024'ün ardından küresel ısınmada yeni rekorlar kapıda
11:27
Türkiye TarımGES ile 15 gigavatlık potansiyel yaratabilecek
11:24
2024'te trafik kazaları 2 bin 713 can aldı
11:15
İsrail'in alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nün annesi kalp krizinden hayatını kaybetti
Los Angeles'ta orman yangınları nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi tahliye ediliyor
Los Angeles'ta orman yangınları nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi tahliye ediliyor
FOTO FOKUS
Suriye'de bir Osmanlı mirası: Hicaz Demir Yolu
Suriye'de bir Osmanlı mirası: Hicaz Demir Yolu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ