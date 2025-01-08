Şirket birleşme ve devralmalarında geçen yıl "imalat" sektörü öne çıktı

Rekabet Kurumunun 2024 yılına ilişkin "Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Rekabet Kurulunun incelediği 131 birleşme ve devralma işleminde hedef şirket Türkiye kökenli oldu.

Rapora göre, söz konusu yılda bu işlemlerin hacmi bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 18 artışla 191,9 milyar lira oldu.

Bu işlemler kökeni bakımından incelendiğinde, tüm tarafları Türkiye olan 75'inin toplam değeri 69,6 milyar lira olarak belirlendi. Tüm tarafları yabancı olan 7'sinin değeri ise 4,8 milyar lira olarak hesaplandı.

İşlem taraflarından en az birinin Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerden oluştuğu 49 işlemin toplam değeri ise 117,5 milyar olarak hesaplandı.

Ana faaliyet alanları gruplandırmasına göre, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler bakımından en yüksek işlem hacmi 54,5 milyar lira ile "imalat" alanında gerçekleşti. Bu sektörde geçen yıl 38 birleşme ve devralma işlemi gerçekleşti.

Bu sektörü 52,5 milyar lira ve 17 işlemle "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerinin onarımı", 22,7 milyar lira ve 16 işlemle "elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı" alanları takip etti.

Faaliyet kollarının alt kategorilerine bakıldığında ise en çok işlem, 23 birleşme ve devralmayla "bilgisayar programlama, danışmanlık ile ilgili faaliyetler" alanında görüldü. Bu kapsamda söz konusu sektörde 9,5 milyar lira değerinde işlem gerçekleşti.

Söz konusu faaliyeti 13 işlem ve 14,4 milyar lira ile "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" sektörü takip etti.

"Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri" sektörü de 4 işlemle listenin üçüncü sırasında yer alırken bu sektördeki işlemlerin değeri 1,6 milyar lira olarak belirlendi.

Bu sektörlerin ardından gelen "bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret", "diğer finansal hizmet faaliyetleri", temel kimyasal maddelerin, bazı kimyasal gübre ve azot bileşikleri imalatı", "gaz imalatı", "ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı", "yazılım programlarının yayımlanması", "taşımacılık için destekleyici faaliyetler" ve "motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı" alanlarında geçen yıl 3'er işlem gerçekleşti. Çok sayıda kategoride ise üçün altında işlem gerçekleşti.

En çok işlem incelendi

Öte yandan, Rekabet Kurumu, 2013-2024 döneminde ortalama 226 işlemi inceledi. Bu kapsamda 2013'te 213 işlem ele alınırken, 2016'da 209, 2020'de 220 işlem Kurumca incelendi.

İncelenen işlem sayısı 2021'de 310'a ulaşırken, 2022'de 246'ya, 2023'te 217'ye geriledi. Geçen yıl ise incelemeler 2021'deki sayıyı aşarak 311'i buldu. Böylece işlem sayısı söz konusu dönemdeki en yüksek rakam olarak belirlendi.