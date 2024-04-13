Türkiye lojistik ve taşımacılık sektöründe 11'inci sırada

Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel ticaretin her geçen gün hızlandığı gerçeğinden hareketle, Türkiye'nin coğrafi avantajını en iyi şekilde değerlendirmek, döviz kazandırıcı hizmet getirisi en fazla olan sektörlerden birisi olan mal ihracatı ve dış ticareti artırmak amacıyla, lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik faaliyetlere hız kazandırıldığı belirtildi.

Türkiye'nin lojistik ve taşımacılık sektörüne ilişkin, "Lojistik ve taşımacılık sektörümüz 100 milyar dolar pazar büyüklüğü ile küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 pay almakta ve dünyada 11'inci sırada yer almaktadır. Toplam hizmet ihracatımız içinde ise yaklaşık yüzde 40 paya; yani 40 milyar dolarlık ihracata sahip olup, hizmet ihracatımızdan aldığı pay, her geçen yıl artmaktadır. Ülkemiz, Dünya Bankası tarafından ölçülen lojistik performans endeksi sıralamasında 2018 yılında 3,15 puan ile 47'nci sırada yer alırken, 2023 yılında ise 3,4 puan ile 38'inci sıraya yükselmiştir. 12'nci Kalkınma Planı'nda yer aldığı üzere, hedefimiz 2028 yılında 25'inci sıraya yükselmektir" denildi.

40 milyar dolar ihracat gerçekleşti

Lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik yatırımlara değinilen açıklamada, "Hizmetler sektörünün en önemli ayaklarından birini oluşturan lojistik ve taşımacılık sektörüne yatırımlarımızdan birisi de Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi (YLDA) Projesi'dir. YLDA Projesi ile yalnızca bir merkezin ve unsurlarının desteklenmesinin ötesinde, tedarik zincirinin önemli bir bileşeni olan yurt dışı lojistik ağları, baştan sona bir sistem olarak ele alınmakta ve desteklenmektedir. Ticaret Bakanlığımıza 24 adet başvuru yapılmış olup, 2 adedi Amerika merkezli, 4 adedi Avrupa merkezli, toplam 6 adet projeye onay verilmiştir. Sektöre yönelik yatırımlarda 5 adet marka Markalaşma Programı'nda, 6 adet marka ise TURQUALITY Programı'nda desteklenmekte, ayrıca 2023 yılında İspanya, Almanya ve Polonya'da sektörün en önemli fuarlarına Ticaret Bakanlığımız destekleri ve firmalarımızın iştirakleri ile milli katılım organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında sektöre Ticaret Bakanlığı tarafından yaklaşık 395 milyon TL destek sağlanmış bulunmaktadır. 2023 yılında lojistik ve taşımacılık sektörümüz 40 milyar dolarlık ihracat ile ülke ekonomimize önemli bir değer sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik daha önce hiç sağlanmamış yeni destek paketlerini yürürlüğe koyduğu belirtilerek, "Böylece sektörde faaliyet gösteren firmalarımız ilk kez bu desteklerden faydalanmaya başlamıştır. Önümüzdeki dönemde farklı destek kalemleriyle kapsamın daha da genişletilmesi hedeflenmektedir. Sektör ihracatının artarak devam etmesi noktasında sektör paydaşları ile işbirliği içerisinde 2024 yılında da stratejik yol haritamiz ve destekleme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.