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Dünya
AA 13.04.2024 01:21

Kristalina Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi

Uluslararası Para Fonunun (IMF) başkanlığına Kristalina Georgieva'nın yeniden seçildiği duyuruldu.

Kristalina Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
[Fotograf: Reuters]

IMF, İcra Direktörleri Kurulu'nun 1 Ekim itibarıyla ikinci 5 yıllık dönemde IMF başkanlığı görevini yürütmesi için Georgieva'yı seçtiğini duyurdu.

Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilirken, Georgieva'nın görev süresi boyunca bir dizi büyük küresel şokla başa çıkmadaki "güçlü ve çevik" liderliği takdir edildi.

Yapılan açıklamada kurulun, Georgieva'nın etkili politika tavsiyesi, kapasite geliştirme ve finansman yoluyla fonun üyelerine verdiği desteği güçlendirmeye odaklandığı ifade edildi.

IMF başkanlığı için tek aday mevcut başkan Georgieva
IMF başkanlığı için tek aday mevcut başkan Georgieva

Georgieva ise IMF başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ikinci 5 yıllık dönem için başkanlık görevine devam edecek olmaktan onur duyduğunu belirtti.

IMF'nin son yıllarda üye ülkelerin pandemi, savaş ve çatışmalar ile yaşam maliyeti krizi de dahil olmak üzere art arda gelen şoklarla başa çıkmalarına yardımcı olduğuna işaret eden Georgieva, makroekonomik ve finansal istikrar, büyüme ve istihdam açısından artan önemine paralel olarak iklim değişikliği, kırılganlık ve çatışma ile dijital dönüşüm konularındaki çalışmalarını da hızlandırdığını aktardı.

Georgieva, IMF'nin mali desteği, politika tavsiyeleri ve kapasite geliştirme çalışmalarının, ülkelerin yüksek belirsizlik ve ekonomik koşullardaki ani değişimlerle başa çıkma kapasitesine katkıda bulunduğunu belirterek, ülkelerin bir araya gelerek küresel zorlukların üstesinden gelmelerinde daha "etkili, keskin ve samimi" ortam oluşturmak için çabalamaya devam edeceklerini ifade etti.

2019'dan beri IMF başkanlığı yapıyor

Bulgaristan vatandaşı olan Georgieva, 2019'dan bu yana IMF başkanlığı görevini yürütüyor.

Georgieva, daha önce Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu'nda çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştı.

Beş yıllık görev süresi 30 Eylül'de dolacak Georgieva, fonun bir sonraki başkanının seçilme sürecinde tek aday olarak gösterilmişti.

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