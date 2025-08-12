Açık 30.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 12.08.2025 17:46

Türkiye-Irak Üst Düzey Gümrük Toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye-Irak Üst Düzey Gümrük Toplantısı'nda, iki ülke gümrük idareleri arasında yakın işbirliğinin sürdürülmesi ve "Türkiye-Irak Ortak Gümrük Komitesi" mekanizmasının kurulması dahil yakın eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kalındı.

Türkiye-Irak Üst Düzey Gümrük Toplantısı Ankara'da yapıldı

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Irak Üst Düzey Gümrük Toplantısı'nın, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Irak Ulaştırma ve Gümrük İşlerinden Sorumlu Başbakan Danışmanı Korgeneral Sami Abdulhussain Radhi Al Sudani başkanlıklarında Ankara'da düzenlendi.

Toplantıda, Irak ile ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesine yönelik "gümrükler" alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusu ele alındı.

İkili ticaret ve transit konularında mevcut uygulamaların kapsamlı şekilde görüşüldüğü toplantıda, gümrük kapılarının kapasitesinin artırılmasıyla ticaret akışının hızlı ve güvenli şekilde kolaylaştırılmasının önemi vurgulandı.

Toplantı neticesinde, iki ülke gümrük idareleri arasında yakın işbirliğinin sürdürülmesi ve Türkiye-Irak Ortak Gümrük Komitesi mekanizmasının kurulması dahil yakın eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kalındı.

Görüşmede, Irak ile 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak, karşılıklı yatırımları artırmak, Kalkınma Yolu Projesi ve yeni gümrük kapılarıyla ticaretin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

