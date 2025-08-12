Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.08.2025 17:18

MEB ve Hazine’den deprem bölgesine eğitim desteği artışı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak kararıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği yüzde 35 yükseltildi. 2025-2026’da yaklaşık 8 bin öğrenci yararlanacak.

MEB ve Hazine’den deprem bölgesine eğitim desteği artışı

"2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, söz konusu illerde öğrenim gören öğrenciler adına ödenen eğitim ve öğretim desteğine, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ödenen destek tutarlarına göre yüzde 35 oranında artış yapıldı.

Yayımlanan tebliğe göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine 33 bin 264 lira, ortaokul 7 ve 8'inci sınıf ile ortaöğretim 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine 38 bin 880 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, eğitim ve öğretim desteğinden yaklaşık 8 bin öğrencinin faydalanacağı ve söz konusu illerde öğrenim gören özel okul öğrencilerine son 2 yılda toplam 733 milyon 483 bin 728 lira eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapıldığı belirtildi.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Deprem
Sıradaki Haber
Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:53
Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın eşini Beştepe'te ağırladı
18:39
Balıkesir'de 879 artçı sarsıntı oldu
18:35
Çanakkale'deki yangınlar kontrol altında
18:17
Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki düşüş 14 aydır kesintisiz sürüyor
18:11
Gürcistan Cumhurbaşkanı: Erdoğan'ın barış rolü son derece önemli
17:47
Türkiye-Irak Üst Düzey Gümrük Toplantısı Ankara'da yapıldı
Çanakkale'deki orman yangınında alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı
Çanakkale'deki orman yangınında alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı
FOTO FOKUS
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
ABD'de küçük uçaklar çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ