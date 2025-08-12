Brent petrolün varili 66,54 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 66,54 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,44 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına yönelik artırılan gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün ertelenmesini öngören kararnameyi imzalaması etkili oldu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'e yönelik tarifelerin askıya alınma uygulamasını 90 gün daha uzatacak bir kararnameyi imzaladım. Anlaşmanın diğer tüm unsurları aynı kalacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi arasındaki ticaret savaşlarının tırmanmasına ve yakıt talebinin düşmesine ilişkin endişeleri hafifletti.

Piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri de takip edilecek. Analistler, ABD'deki enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini ifade ediyor.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşme ve görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerin devam etmesi ise fiyatları baskılayan bir unsur olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, ABD ve Rusya arasında varılması muhtemel bir anlaşmanın, petrol tedariki konusundaki endişeleri hafifleterek petrol piyasaları üzerinde uzun süredir devam eden baskıyı azaltabileceğine işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,19 doların direnç, 64,72 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. ​​​​​​​​​​​​​​