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Ekonomi
AA 11.10.2024 16:11

Türkiye ile Sırbistan arasında enerji iş birliğinde imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sırbistan'da enerji dönüşümü alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Türkiye ile Sırbistan arasında enerji iş birliğinde imzalar atıldı
[Fotograf: AA]

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti kapsamında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nın düzenlendiğini aktardı.

Türkiye ile Sırbistan arasında enerji iş birliğinde imzalar atıldı

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in katılımıyla Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Cedoviç ile enerji dönüşümü alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlaşmayla ülkelerimizin karşılıklı fayda ve uzun vadeli iş birliğine dayalı ikili ilişkilerinin geliştirilmesi niyetimizi ortaya koyduk. Anlaşma kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama, karbon emisyonu ticareti, batarya teknolojileri, hidrojen, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller dahil olmak üzere madencilik alanında ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Mutabakat zaptının iki ülke için de hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sırbistan
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