Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin 889 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve var olan ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını ifade etti.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl İslamabad’a gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında düzenlenen Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu’nda ticaret hacmi için ilk etapta 1 milyar dolar, 2023 yılında ise 5 milyar dolar hedef ortaya konduğunu hatırlatarak "İmzalanan Stratejik Ekonomik Çerçeve (SEÇ) ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Eylem Planı ve Maddeleri belirlendi. Bu sayede karşılıklı ticaretin hızla ivme kazanacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü;

Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında Pakistan hükümeti 1,2 trilyon rupilik destek paketi açıkladı. Bu tutar içerisinden 150 milyar rupilik kısım işçiler ve düşük gelir seviyesindeki kesimler için, 280 milyar rupi gıda tedarikinin kesintisiz sürmesi için tahıl alımına ayrıldı Diğer taraftan, ihracatçıların kredi faizi ödemeleri ertelenirken KOBİ'ler ile tarım sektörü için 100 milyar rupilik destek sağlandı.

Pakistan, 220 milyonluk genç nüfusuyla Asya’daki merkezi konumuyla Türkiye ile derin köklere sahip iyi ilişkileriyle altyapı, enerji gibi birçok sektörde sunduğu fırsatlarla ülkemiz iş insanları açısından öne çıkan bir coğrafya. Pakistan ekonomisi halen büyük ölçüde tarıma dayalı ve tarım sektörü, Dünya Bankası verilerine göre Pakistan GSYİH’sinin yüzde 22,9’unu oluşturuyor. Sanayinin payı ise yüzde 17,9 seviyesinde ve bu alanda başı tekstil ve gıda ürünleri çekiyor.

Bu derin ilişkilerimize bakınca oldukça düşük bir düzey. Pakistan’ın toplam ithalatının yüzde 10,5’u gıda sektörü kaynaklıdır. 2018 yılında toplam değeri 22,1 milyar dolar olan Pakistan tarım ürünleri piyasasının 2023 yılında 35 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması öngörülmektedir.

"CPEC kapsamındaki altyapı, baraj, yol ve inşaat projelerinde Türk firmaları daha aktif yer almalı"

Makine sektörü Pakistan’ın ithalatında önemli bir yer teşkil etmektedir ve Pakistan’ın gerçekleştirdiği makine ithalatında Türk firmalarımızın payının daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Firmalarımızın özellikle tarım üretimini artırmaya yönelik bir vizyonu olan Pakistan’a daha fazla tarım makinesi ihracatı gerçekleştirmesi yönünde çalışmalar yapılabileceği fikrindeyim.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamındaki altyapı, baraj, yol ve inşaat projelerinde Türk firmalarının daha aktif olarak yer alması gerekiyor. Bugüne kadar, Türk inşaat ve müteahhitlik firmalarımız Pakistan’da 3,4 milyar dolar değerinde olan 68 projede yer aldı. İnşaat sektörüne yönelik olarak, Pakistan’da konut inşaatının sektörün toplam değerinin yüzde 51,3’üne karşılık geldiğini görüyoruz.

Altyapı inşaatı alanında Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun etkisi ve Türk iş insanlarımız açısından arz ettiği potansiyele de değinmek gerekir. Koridor kapsamında yabancı firmalar için Pakistan’da özellikle karayolu ve demiryolu altyapısının geliştirilmesi, gelişmiş depolar, katı atık yönetimi, lojistik teknolojileri ve altyapı planlama ve geliştirilmesi gibi alanlarda imkanlar olduğu da ifade ediliyor.

"Ekonomik iş birliğinin önemli ayaklarından birisi de savunma sanayi alanındaki iş birliği"

Pakistan’ın enerji sektöründe yabancı yatırımcılar için LNG ithalatı ve yatırımları, güneş ve rüzgâr enerjisi ile diğer yenilenebilir enerji kaynakları, petrol ve doğal gaz istihsali, elektrik dağıtım ağları ve kömür üretimi teknolojilerinde yatırım imkânları olduğunu gözlemliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğinin önemli ayaklarından birisi de savunma sanayi alanındaki iş birliğidir. Özellikle devletlerarası anlaşmaların, özel sektörün önünü de açmasıyla Pakistan’da söz konusu sektörde iyi bir pazar elde edeceğimizi görüyoruz.

Türkiye-Pakistan İş Konseyi olarak, Türkiye ve Pakistan arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinde öne çıkan sektörlere yönelik, iş insanlarımızın potansiyel fırsatlar hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla faaliyetlerimizi arttırmaya gayret ediyoruz.