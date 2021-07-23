Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artırma kararı
[Fotoğraf: AFP]
Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 100 puan yükselterek yüzde 6,5'a yükseltme kararı aldı.
Bankadan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirilerek faizin artışı yönünde karar verildiği duyuruldu.
Enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 100 baz puanlık artışla yüzde 6,5'e çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, Rus ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde koronavirüs salgını öncesi hacmine ulaşabildiği ve tüketici ile yatırım talebinin büyüdüğüne vurgu yapıldı.
Ülke ekonomisinin toparlanma sürecinde, enflasyonun düşürülmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, gelecek toplantılarda da ilave faiz artışının gerekli olabileceği kaydedildi.
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