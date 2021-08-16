TBB'den yapılan duyuruda, Birlik Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularının görüşüldüğü aktarıldı.

TBB'nin felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verdiği belirtildi.

Buna göre mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Müşterilerin sel felaketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmesi gerekiyor.