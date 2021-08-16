Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 484,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 488,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 484,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 797 lira, Cumhuriyet altını da 3.257 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.776 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD tahvillerinde artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Teknik açıdan 1.760 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.790 doların ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 484 lira 30 kuruşken satışı ise 484 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 792 lira satış fiyatı 797 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 16 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.776,31 dolar

Satış: 1.776,50 dolar

Gram

Alış: 484,30 lira

Satış: 484,50 lira

Çeyrek

Alış: 792,57 lira

Satış: 797,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.223,00 lira

Satış: 3.257,00 lira