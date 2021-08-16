Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 16 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,776 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 16 Ağustos’ta gram altın 484 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 16 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 484,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 488,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 484,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 797 lira, Cumhuriyet altını da 3.257 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.776 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD tahvillerinde artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Teknik açıdan 1.760 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.790 doların ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 484 lira 30 kuruşken satışı ise 484 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 792 lira satış fiyatı 797 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 16 Ağustos güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.776,31 dolar
Satış: 1.776,50 dolar
Gram
Alış: 484,30 lira
Satış: 484,50 lira
Çeyrek
Alış: 792,57 lira
Satış: 797,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.223,00 lira
Satış: 3.257,00 lira