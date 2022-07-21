Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanlarından Baykar'a ziyaret
[Fotograf: AA]
"Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı" için İstanbul'da bir araya gelen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın meclis başkanları, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raza Pervez Eşref ile beraberlerindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis başkanları, ziyaret kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA’lar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.
Ziyaretin anısına başkanlara Bayraktar AKINCI TİHA maketi takdim edildi.
Etiketler: İstanbul Azerbaycan Pakistan Baykar
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