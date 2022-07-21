Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 14 Temmuz ile biten haftada 69 milyar 501 milyon 616 bin lira artarak 7 trilyon 373 milyar 134 milyon 416 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,30 artışla 3 trilyon 94 milyar 991 milyon 503 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,18 yükselişle 3 trilyon 974 milyar 198 milyon 328 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 238 milyar 807 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 209 milyar 623 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 14 Temmuz itibarıyla 2 milyar 73 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,50 artarak 866 milyar 307 milyon 876 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,18 azalışla 757 milyar 639 milyon 474 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,52 düşüşle 417 milyar 478 milyon 515 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 319 milyar 28 milyon 355 bin lirası konut, 17 milyar 313 milyon 264 bin lirası taşıt ve 529 milyar 966 milyon 257 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 14 Temmuz ile biten haftada 9 milyar 677 milyon 959 bin lira artarak 6 trilyon 83 milyar 524 milyon 597 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,92 artış kaydetti.