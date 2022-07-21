Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fındıkta bu sene 765 bin ton rekolte bekleniyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda fındık rekoltesinin belirlendiği kaydedildi.
Fındık rekolte tahmin komisyonları tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2022 yılı fındık rekoltesi önceki yıla göre yüzde 12 artışla 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir. Rekolte tahmin çalışmaları, fındık bahçelerinde çotanak sayımlarına dayalı hesaplamalar ve gözlemler sonucunda sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla yürütülmüştür. Çiftçilerimize, sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı
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