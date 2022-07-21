Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Temmuz itibarıyla 10 milyar 3 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 336 milyar 770 milyon liradan 6 trilyon 326 milyar 767 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 65 milyar 614 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 147 milyar 508 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 914 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Temmuz itibarıyla 4 milyar 194 milyon lira artışla 914 milyar 7 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 348 milyar 443 milyon lirası konut, 24 milyar 394 milyon lirası taşıt ve 541 milyar 171 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 603 milyon lira azalarak 839 milyar 295 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,3 azalışla 282 milyar 130 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 119 milyar 370 milyon lirası taksitli, 162 milyar 760 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 506 milyon lira artarak 161 milyar 559 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 581 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 157 milyon lira artarak 1 trilyon 301 milyar 764 milyon lira oldu.