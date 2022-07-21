Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Airbus arasında 3 yeni iş birliği anlaşması imzalandı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, imzalanan sözleşme, A350F’in bariyer duvarı, A320 serisi 18 ve 19 kısım birleşimi ile A220 serisi orta alt gövde panellerini kapsayacak.

2024'ten itibaren tüm program boyunca, A350F Platformunun-Bariyer Duvarı'nın tek kaynak tedarikçisi olacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii hava taşımacılığının geleceğini şekillendirecek geniş gövdeli kargo uçaklarının en yeni platformlarından biri olan A350F Platformu için bariyer duvarı tasarlayacak, üretecek ve tedarik edecek.

TUSAŞ, Airbus A320 tek koridor serisinin 18/19 kısımlarının üretimi ve birleştirme işinin yüzde 50'sinden sorumlu olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii aynı zamanda A220 serisi platformların orta alt gövde panellerini de 2023'ten itibaren tek kaynak tedarikçi olarak üretecek ve teslim edecek.

TUSAŞ 20 yılı aşkın süredir Airbus'a parça sağlıyor

20 yılı aşkın süredir Airbus platformlarına binlerce parça ve komponent sağlayan TUSAŞ'ın devam ettiği projeler arasında A350XWB kanatçıkları, A330 istikamet dümeni, A320 kısım 18 ve kısım 19 üretimi yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan da Airbus şirketiyle bir kez daha kapsamlı ve uzun süreli bir iş paketi daha imzalamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "İnanıyorum ki şirketimiz ve Airbus arasında olan yakın iş birliği A320 Serisi, A350F, A220 programlarının performansını ve maliyet etkinliğini destekleyecek. Bu iş birliğinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve Airbus yetkililerini tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.