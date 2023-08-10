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Ekonomi
AA 10.08.2023 23:29

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta başlayacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıkladı.

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta başlayacak

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."


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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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