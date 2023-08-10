Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta başlayacak

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."
Türkiye Aile Destek Programı’nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan geçtiğimiz ay vermişti.— Mahinur Özdemir Göktaş (@Mahi_Nur) August 10, 2023
Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15’inde hesaplara aktarılmaya başlanacak.