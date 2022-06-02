THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Asya hava kargo pazarının en büyük ve en güvenilir etkinliklerinden biri olarak görülen derginin "International Award for Excellence in Air Cargo/Uluslararası Hava Kargo Mükemmellik Ödülleri" için, hava kargo sektöründen katılımcılar, acenteler, müşteriler ve global hava kargo sektör okuyucuları oy kullandı.

Hindistan'ın Mumbai şehrindeki ödül töreni dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ve hava kargo firmalarını buluşturdu. "En Hızlı Büyüyen Uluslararası Kargo Hava Yolu" ödülünü törene katılan Turkish Cargo yöneticileri aldı. Turkish Cargo'ya verilen prestijli ödülün yanı sıra 20'den fazla kategoride ödüllerin verildiği tören, başarıların kutlandığı gala yemeğinin ardından sona erdi.

Hedef ilk 3 hava kargo markasından biri olmak

Altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, filosu ve alanında uzman kadrosuyla sürdürülebilir bir büyüme sağlayan, 2021 yılı sonu itibarıyla dünyanın 5. en büyük hava kargo markası olan Turkish Cargo, dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olmayı hedefliyor. Şirket, sunduğu mükemmeliyetçi hizmet anlayışıyla küresel ölçekli firmaların güvenilir iş ortağı arayışında ilk tercihler arasında yer alıyor.

"Turkish Cargo olarak, dünyanın 132 ülkesine hava kargo hizmeti veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, uluslararası alanda bir kez daha en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak ilan edilmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Özen, şunları kaydetti:

"Turkish Cargo olarak, dünyanın 132 ülkesine verdiğimiz hava kargo hizmetimizle, hızla büyüyen ve gelişen lojistik sektörünün merkezinde yer alıyoruz. Bu önemli konumun farkındalığıyla başarı çıtamızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Altyapı ve teknoloji yatırımlarımız, geniş uçuş ağımız ve benzersiz coğrafi konumumuzdan aldığımız güç ile markamızı dünyanın en iyi ilk 3 hava kargo taşıyıcısından biri yapmayı hedefliyoruz."