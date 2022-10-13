TürkAkım, Karadeniz'den Türkiye'ye uzanan doğalgaz boru hattı. Rus gazını Avrupa'ya ulaştıran bu stratejik hat, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefinin önemli kilometre taşlarından biri.

Proje, ilk kez 2014'te duyuruldu. Türkiye ve Rusya'nın milli gaz şirketleri mutabakat anlaşması imzaladı. Hükümetler arası anlaşma ise 10 Ekim 2016 tarihindeydi.

Rus gazının Avrupa'ya açılan yeni kapısı TürkAkım birbirine paralel 935 kilometrelik 2 boru hattından oluşuyor.

Rus gazını Avrupa'ya iletiyor

İlk hat Rusya'dan gelen doğal gazı Türkiye'ye pompalıyor. İkinci hattan gelen gaz ise Balkanlar ve Avrupa'ya iletiliyor. Bu iki hat yıllık 31 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip.

Projenin deniz altı boru hattını dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit döşedi.

477 metre uzunluğunda 124 metre genişliğindeki gemi, bir günde 6,33 kilometreye kadarlık hattı döşemeyi başardı.

Böylece Karadeniz'in derin sularında bir ilke imza attı. Bu rakam aynı zamanda bir dünya rekoruydu.

Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlıyor

Boru hattının deniz kısmı Rusya'nın Anapa kentinden başlıyor. Türkiye'de denizden çıkış noktası ise Kırklareli Kıyıköy.

Türkiye'deki kara kısmı Bulgaristan sınırında son buluyor. TürkAkım yoluna Bulgaristan'daki boru hattıyla devam ediyor.

Rus gazı Avrupa'nın ortalarına kadar ulaşıyor. Bu sayede proje Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlıyor.

Açılışı 2020'de yapıldı

Dev proje 1,5 yıllık inşa sürecinin ardından gaz akışına hazır duruma getirildi.

Açılışı 2020 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla yapıldı.

TürkAkım'ın devreye girmesiyle ile Türkiye,, bölgede enerji koridoru olmak için önemli bir adım daha atmış oldu.