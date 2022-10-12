Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik "terör saldırıları" gerçekleştirildiğini dile getiren Putin, "Bu saldırılar, kritik öneme sahip tüm enerji, ulaşım ve iletişim altyapılarının artık tehdit altında olduğunu gösterdi. Kuzey Akım sabotajlarının arkasında kim var? Elbette Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri koparmak ve pazarı ele geçirmek isteyenler var." diye konuştu.

Kuzey Akım 2'de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini belirten Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Kimseye yönelik bir kısıtlama yapmıyoruz. Bu sonbahar ve kış döneminde sevkiyatlar gerçekleştirebiliriz." dedi.

"Avrupa için Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir"

Putin, enerji piyasalarına yönelik "yapay" müdahalelerin işe yaramayacağını vurgulayarak, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Gerekli miktarda serbest kaynak mevcut değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez: Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Putin'in bu açıklamasının ardından "Teknik olarak mümkün" olabileceğini söyledi.

Gazprom: Gaz için merkez oluşturmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı'nın bu açıklamasının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un İcra Kurulu Başkanı Alexey Miller de konuya ilişkin bir duyuruda bulundu.

Miller, "Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye sınırında gaz için bir ticaret platformu, merkezi oluşturmaya hazırız" dedi.

“Türkiye gibi denge sağlayan ülkelere ihtiyacı bulunuyor. Türkiye üzerinden açılım yapmaya çalışıyor Putin. Türkiye üzerinden gaz sevkiyatının kapasitesinde sorun yok.”



SETA Dış Politika Araştırmacısı Bilgehan Öztürk, Putin’in doğal gaz açıklamasını @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/wBjc65bXaf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2022

"Türkiye denge sağlayan bir ülke"

SETA Dış Politika Araştırmacısı Bilgehan Öztürk, Putin’in doğal gaz açıklamasını değerlendirdi.

Türkiye'nin Rusya için stratejik bir nokta olduğunu söyleyen Öztürk, "Türkiye'nin tahıl anlaşması ve barış görüşmelerinde olduğu gibi Rusya için hayati öneme sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye mutlaka bir rol verme veya yardım alma eğilimi içindeler" şeklinde konuştu.

Öztürk, gaz satışının Rusya için hayati önemde olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye kendi çıkarlarına hizmet ettiği ölçüde Putin'in bu programına dahil olabilir. Rusya şu an Batı ve ABD ile büyük bir mücadele içerisinde. Bu sadece Ukrayna savaşından kaynaklı değil jeopolitik bir yarış söz konusu. Şimdiye kadar çok büyük yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Türkiye gibi denge sağlayan ülkere ihtiyacı var. Türkiye'nin tahıl anlaşması ve barış görüşmelerinde olduğu gibi Rusya için hayati öneme sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye mutlaka bir rol verme veya yardım alma eğilimi içindeler. Gaz Rusya için can damarıdır. Rusya'nın ekonomisinin büyük bir miktarı doğal gaz ihracatına bağlı. Avrupa'ya gaz akışını yapmayan Rusya, Türkiye üzerinden bir açılım yapmak istiyor. Eğer Avrupa ülkeleri Türkiye üzerinden gelecek gazı alırsa bu mümkün olacaktır"