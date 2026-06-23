Turka araç muayenelerinde kartlı ödemelerden komisyon almayacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turka, araç sahiplerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda hizmet modelini şekillendiriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde mutabakat sağlayan şirket, 15 Ağustos 2027'den itibaren 20 yıl süreyle devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyon almayacağını duyurdu.

249 sabit, 100 mobil istasyon kurulacak

Türkiye genelinde 81 ilde kuracağı 249 sabit ve 100 mobil istasyonla araç muayene hizmetlerinde yeni döneme hazırlanan şirket, söz konusu hizmeti hızlı, erişilebilir ve kullanıcı odaklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan Turka, araç muayene sistemini dijital teknolojilerle yeniden tasarlamak amacıyla yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kamera altyapıları ve lazer tarayıcıların kullanılacağı örnek istasyonu İstanbul'da devreye almaya hazırlanıyor.

Aynı zamanda AR-GE merkezi olarak faaliyet gösterecek istasyonda yeni nesil muayene teknolojileri test edilirken, Turka Akademi çatısı altında eğitim alan teknik ekipler uygulamalı eğitim imkanına sahip olacak.

"İstasyon kuracak iş ortaklarının büyük çoğunluğuyla anlaşma sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, trafikte 34 milyondan fazla aracın bulunduğu Türkiye'de, tekrar muayenelerle yılda yaklaşık 16 milyon araç muayenesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Hedeflerinin yüksek kapasiteli, dijital altyapıyla desteklenen, hızlı ve kullanıcı dostu bir araç muayene sistemi sunmak olduğunu aktaran Salman, şunları kaydetti:

"Araç sahiplerinin işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilmesini ve trafikte güvenle yol alabilmesini sağlayacak bir hizmet modeli üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda, geçmiş dönem araç muayene deneyimlerini ve vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri dikkatle değerlendirdik. En sık dile getirilen konulardan biri, kartlı ödemelerde uygulanan komisyondu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda sağlanan mutabakat doğrultusunda, 15 Ağustos 2027'den itibaren hizmet sunacağımız dönemde kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak ödemelerde herhangi bir komisyon uygulanmamasına karar verildi."

Salman, Türkiye genelinde istasyon kuracak iş ortaklarının büyük çoğunluğuyla anlaşma sağladıklarını belirterek, amaçlarının yalnızca yeni istasyonlar kurmak değil, Türkiye'nin her noktasında aynı standartta hizmet veren, dijital altyapıyla desteklenen ve erişilebilir bir araç muayene ağı oluşturmak olduğunu aktardı.

Yoğun bir yatırım programı yürüttüklerine değinen Salman, "Şartnamede yer alan 75 mobil istasyona ek olarak, ilk aşamada 100 mobil istasyonu devreye almayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde mobil istasyon sayısını 250'ye ulaştırmayı planlıyoruz. Mobil istasyonlarımız sayesinde araç sahiplerine bulundukları bölgelerde daha kolay erişim imkanı sunarken, kartlı ödemelerde komisyon uygulamayarak hizmet deneyimini daha da iyileştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.