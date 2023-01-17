Global girişim platformu StartupCentrum’un yayınladığı 2022 Türkiye Start-up Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre, 2022 yılında 322 yerli start-up yaklaşık 1,8 milyar dolar yatırım aldı.

2021 yılında toplam 1,6 milyar dolar olan yatırım miktarı 2022 yılında 200 milyon dolar artarak 1,8 milyar dolara yükseldi.

En çok yatırım oyun sektörüne

2021 yılında aldığı yatırımlarla dikkat çeken oyun sektörü, 2022 yılında en çok yatırım alan sektör oldu. Oyun sektöründe 30 girişim 437 milyon dolar yatırım aldı.

Oyun sektörüyle beraber en çok yatırım yapılan bir diğer sektör yapay zeka ile makine öğrenimi oldu. 30 girişim toplam 140 milyon dolar yatırım aldı. Sektörde yer alan Insider, geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar yatırım alarak Türkiye’nin yeni unicorn’u oldu.

Raporda yapılan sektör analizlerine göre 2022 yılında yatırım sayısı en çok artan sektör blokzincir sektörü oldu. 2021 yılında 7 blokzincir start-up’ı yatırım alırken bu sayı 2022’de 18’e yükseldi. Bu start-up’ların oyun, finans, web3, metaverse ve NFT dikeylerinde çalıştığı kaydedildi.

Kurumsal yatırımcıların yarısı yabancı

2022’de start-up'lara yatırım yapan 307 kurumsal yatırımcıdan 157’si yabancı yatırımcılardan oluştu. ABD’den 63, Avrupa’dan ise 43 kurumsal yatırımcı Türk start-up’lara yatırım yaptı.

Yatırım alan start-up’ların illere göre dağılımı incelendiğinde, İstanbul’dan 246, Ankara’dan 37, İzmir’den 14, Bursa ve Kocaeli’den 6, Eskişehir ve Konya’dan 3, Adana ve Antalya’dan 2, Çanakkale, Kayseri ve Trabzon’dan ise 1’er start-up yatırım aldı. 2022 yılında Anadolu’da yer alan start-up’lara olan ilgi nispeten arttı. Anadolu’daki start-up'ların yatırım almasını kolaylaştıran faktörler arasında kitle fonlama platformlarının ve teknoparkların olduğu belirtildi.

2022 yılında dünya genelinde start-up yatırımlarının yüzde 35 azalmasına rağmen Türkiye’de hafif de olsa artış yaşanması, ekosistemdeki 2023 yılı beklentilerini artırdı.