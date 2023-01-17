Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, personelin mesleki araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla ilk kez Ziraat Vekaleti Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğü bünyesinde 1944'te kurulan Tarım ve Orman Bakanlığı Kütüphanesi, Eğitim ve Yayın Dairesine bağlı olarak Ankara'daki Yenimahalle ve Söğütözü kampüslerinde kullanıcılara kapılarını açıyor.

Uzun yıllardan beri korunmuş ve sürekli yenilenmiş geniş bir koleksiyona sahip olan kütüphanede, ülkede tarım ve ormancılıkla ilgili yayınlanmış eserlerin önemli bir kısmı bulunuyor. Bu nedenle, kütüphane, koleksiyonun tamamına yakınının tarım ve ormancılığa dair çalışmalardan oluşması sebebiyle, tarım ihtisas kütüphanesi olma özelliği taşıyor.

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Birliğince (IFLA) yayınlanan "Kütüphaneler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" kapsamında, tarım konulu kütüphane olarak bakıldığında, kütüphanedeki tarımsal kaynakları herkesin eşit kullanımını sağlamanın yanı sıra kullanıcılara çevrim içi olarak bilgiye hızlı erişim sağlamak noktasında faaliyetler yürütülüyor.

Kütüphane, kurulan altyapı ve sistem sayesinde tarımsal alanda üretilen tüm basılı yayınları bünyesine dahil edebilecek kapasiteye sahip. Merkez Kütüphanede 165 metrekarelik alanda süreli yayınlar, 160 metrekarelik Osmanlıcalar ve Nadir Eserler Bölümü, Söğütözü Kütüphanesi'nde ise 400 metrekarelik alan olmak üzere iki kütüphanede toplam 725 metrekarelik kütüphane alanı bulunuyor. Ayrıca kütüphanelerde toplam 50 kişi oturma kapasiteli okuma salonları yer alıyor.

Kitap varlığı

Merkez Kütüphanesi'nde 22 bini kitap olmak üzere tamamına yakını tarımla ilgili 30 bin, Söğütözü Kütüphanesi'nde de 13 bin 500 olmak üzere toplam 43 bin 500 yayın hizmete sunuluyor.

Dijitalleştirme faaliyetleri ise devam ederken, bu kapsamda Bakanlığın görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili 16 bin yayın yaklaşık 2,5 milyon sayfa olarak tarandı ve dijitalleştirildi. Dijitalleştirilen bu yayınların içinde Osmanlı döneminde ziraat mekteplerinde okutulan ders kitapları ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerine, ülkenin tarımsal gelişim tarihine ışık tutan yaklaşık 50 derginin 2 bin sayısı da bulunuyor.

Dijital kütüphane

Dijital Tarım Kütüphanesi, zamana ve mekana bağlı kalmaksızın daha geniş okuyucu kitlesine ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda kuruldu. Kütüphaneye "https://kutuphane.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden açık erişim ilkeleri çerçevesinde ve ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

İnternet sitesindeki yazılım sayesinde PDF yolu tanımlanan tüm içerik indekslenebiliyor ve bu sayede kullanıcıya çok hızlı bir "tam metin arama" kolaylığı sunuluyor.

Yoğun ilgi gösterilen siteye, son 1 yılda yapılan aramalara göre, Almanya, Azerbaycan ve ABD başta olmak üzere toplam 230 ülkeden gösterim gerçekleşti, 127 ülkeden giriş yapıldı.

Dijital kütüphaneye en çok ziyaret Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana'dan gerçekleştirildi. Sitenin e-Devlet üzerinden toplam 25 bin üyeliği bulunuyor. Üyelerin yaş aralığı 17 ve 94 arasında değişirken yaş ortalaması 37,3 olarak belirlendi.