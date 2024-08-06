Türk savunma sanayii global arenada gücünü artırıyor

Türk savunma sanayii, global arenada etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayii firmalarının, Defense News Top 100 2024 Listesi'nde yükselişe geçtiğini duyurdu.

"İlk 100’de 5, ilk 50’de 2 şirketimiz ile zirve yolculuğumuz devam ediyor"

Görgün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlk 100’de 5, ilk 50’de 2 şirketimiz ile zirve yolculuğumuz devam ediyor. Sayımız artıyor, yükselişimiz sürüyor, gücümüz büyüyor, etkimiz hissediliyor. Milli gücümüzün yansıması olan savunma sanayii şirketlerimiz, global arenadaki yükselişlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Defense News Top 100'deki bu yükselişi sürdürülebilir kılmak için gece gündüz çalışacağız. Dünyaya ve ülkemize güven sunan Türk savunma sanayi, milletimizin gücünün ve bağımsızlığının simgelerinden biri olmaya devam edecek."

Makine ve Kimya Endüstrisi ilk kez listede

Bu yıl listeye ilk kez giren Makine ve Kimya Endüstrisi'ni kutlayan Görgün, "Listede hızlı yükselişini sürdüren firmalarımızı tebrik ediyorum. Hedefimiz çok daha yüksekler" ifadelerini kullandı.

ASELSAN 42., TUSAŞ 50., Roketsan 71., Makine ve Kimya Endüstrisi 84., ASFAT ise 94. sırada yer aldı.

İlk 10 şirketin 6'sı ABD, 3'ü Çin, 1'i Birleşik Krallık'tan

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı.

Lockheed Martin zirvedeki yerini korurken, bu şirketi Aviation Industry Corporation of China ve RTX izledi.

Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, Boeing 6. sırada kendisine yer buldu.

BAE Systems 7, China State Shipbuilding Corporation Limited 8, China North Industries Group Corporation Limited 9 ve L3Harris Technologies 10. sırada yer aldı.