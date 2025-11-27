Puslu 8.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 27.11.2025 08:54

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 34 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu 34 uzman yardımcısı alacak

Türk Patent ve Marka Kurumu, sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sözlü giriş sınavı ile 34 sınai mülkiyet uzman yardımcısını kadrosuna dahil edecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden "Türk Patent ve Marka Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" sayfası veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresine girerek yapacak.

Başvurular, 27 Aralık'a kadar alınacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihi, kurumun internet sayfasından ilan edilecek, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacak.

Adaylar, sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecek.

