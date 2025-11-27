Puslu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.11.2025 08:23

Mükellefler için belge düzenleme sürecinde yeni kolaylıklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek yıl itibarıyla basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin düzenleyecekleri belgelerin temininde kolaylık sağladı.

Mükellefler için belge düzenleme sürecinde yeni kolaylıklar

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tebliğle gelecek yıl itibarıyla basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin düzenleyecekleri belgelerin temini kolaylaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde ve büyükşehir belediyesi olan illerde belirli faaliyetlerde bulunan mükelleflerin 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirileceği hükme bağlanmıştı.

Bu karar gereğince 30 büyükşehir statüsündeki illerde basit usulde vergilendirilen emtia imalatı ve alım-satımı yapanlar, inşaat işleriyle uğraşanlar, motorlu taşıt bakım ve onarım hizmeti sunanlar, lokanta ve benzeri hizmet işletmeleri, eğlence ve istirahat yerleri ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar, 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek.

Bakanlık, geri bildirimleri dikkate aldı

Bakanlık, geçiş sürecine ilişkin gelen geri bildirimleri dikkate alarak mükelleflerin uyum maliyetlerini azaltmak amacıyla tebliğ düzenlemesi yaptı.

Halihazırda basit usule tabi mükellefler, düzenlemeleri gereken fatura ve perakende satış fişi gibi belgeleri bağlı oldukları oda ve birliklerden, gerçek usulde vergilendirilen mükellefler ise Bakanlık veya defterdarlıklar tarafından anlaşma yapılan matbaalardan temin ediyor. Elektronik belge düzenlenmesi gereken işlemlerde ise Başkanlığın e-Belge portalı ücretsiz kullanılabiliyor.

Düzenlemeyle Bakanlık, kazançları basit usulde tespit edilirken Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflere düzenlemek zorunda oldukları belgeleri bağlı bulundukları oda ve birliklerden temin etme imkanı tanımış oldu.

Böylece, halihazırda basit usule tabi mükelleflerden 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olanlar, düzenlemek zorunda oldukları belgeleri, işletme hesabı esasına göre defter tuttukları süre zarfında bağlı bulundukları oda veya birliklerden de alabilecek. Kullandıkları eski belgeleri ise 2 Şubat 2026'ya kadar iptal ettirmeleri gerekecek. Böylece mevcut imkanlarını kullanmaya devam edebilecekler.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin maliyetlerini azaltacak düzenlemelerin üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Gelir İdaresi Başkanlığı Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
Altının gramı 5 bin 667 liradan işlem görüyor
09:38
Randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 90 azaltıldı
09:30
İzmir’de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
08:54
Türk Patent ve Marka Kurumu 34 uzman yardımcısı alacak
08:03
2 ilde uyuşturucu operasyonu: 447,5 kilo ele geçirildi
07:31
3 bin 500 yıldan daha eski devasa bir Bronz Çağı şehri ortaya çıkarıldı
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli çocuk ailesinin yardımıyla yaşama tutunuyor
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli çocuk ailesinin yardımıyla yaşama tutunuyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsü bu kez de yanlış yola girdi
İETT otobüsü bu kez de yanlış yola girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ