AA 15.03.2026 12:12

Doğuda mart kışı aratmıyor: 279 yol kardan kapalı

Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 279 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Belediye ekipleri de şehir merkezlerinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Van'da kar ve tipi nedeniyle 29 mahalle ve 36 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 65 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Kentte dün akşam etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle 158 yolun ulaşıma kapandığını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, "Dün gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. 68 iş makinesi ve 100 personelle yol açma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, belediye ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Hakkari

Hakkari'de dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 56 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri ise çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

Sıradaki Haber
“81 İlde 81 Aşevi” projesi büyüyor: 22 yeni aşevi açılacak
