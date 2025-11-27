Puslu 5.1ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 27.11.2025 06:51

Emlak vergisinde son gün 1 Aralık

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için zaman daralıyor. Son tarih 1 Aralık Pazartesi. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödeme yapmayanlara yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Emlak vergisinde son gün 1 Aralık

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı.

Mükellefler ödemelerini 1 Aralık Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. Ödemelerini zamanından yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Vergi ödeme şekilleri

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor.

Ödemeler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet'e entegre belediyeler için de online ödeme imkanı sunuluyor.

Kimler emlak vergisinden muaf?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.  

