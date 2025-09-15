Açık 29ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 15.09.2025 13:56

Türk mutfak sektöründen 4 milyar liralık yatırım hamlesi

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kopuz, mutfak sektöründe bu yıl 4 milyar lirayı bulan yatırım hamlesi gerçekleştirildiğini belirterek, sektörün 2025’i 5,6 milyar dolarlık ihracatla kapatmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Türk mutfak sektöründen 4 milyar liralık yatırım hamlesi

TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz, yaptığı değerlendirmede, geçen yıl ile benzer şekilde sektörün bu yıl da 5,6 milyar dolar seviyesinde ihracat geliri elde edeceğini ifade etti. Endüstriyel mutfakta büyüme yaşanırken ev tipi mutfak gereçlerinde düşüş görüldüğünü aktaran Kopuz, “Endüstriyel mutfak tarafında 10’a yakın firma yeni yatırım yaptı. Bu yatırımların toplam tutarı yaklaşık 4 milyar TL’ye ulaştı.” dedi.

“Yeme-içme sektörü bitmez”

Ekonomide parasal sıkılaşmaya ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen yatırım iştahının sürdüğüne dikkati çeken Kopuz, sektörün diğer sektörlerden farklı olduğunun altını çizdi.
“Bizi diğerlerinden ayıran en önemli unsur, yeme-içme sektörünün bitmemesi. Çay içiyorsunuz, çay ocağı lazım. Soğuk su istiyorsunuz, dolap lazım. Kendi ihtiyaçlarınızı erteleyebilirsiniz ama bizim sektör çok farklı.” ifadelerini kullandı.

İç pazarda yüzde 25 büyüme öngörüsü

Kopuz, döviz bazında iç pazarda bu yıl yüzde 25 büyüme beklendiğini de belirterek, “Geçen yıl oteller iyi kazanınca bu yıl yoğun şekilde renovasyon yatırımları yapıldı. Bunun önümüzdeki yıl da devam etmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Kanada sürdürülebilir madencilik alanında protokol imzaladı
