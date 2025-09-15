Açık 29ºC Ankara
Ekonomi
AA 15.09.2025 13:47

Türkiye ve Kanada sürdürülebilir madencilik alanında protokol imzaladı

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) ile Kanada Madenciler Birliği (MAC) arasında, Türk madencilik sektörünün çevresel ve sosyal riskleri daha etkin yönetmesini desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye ve Kanada sürdürülebilir madencilik alanında protokol imzaladı
[Fotograf: AA]

Ankara'da düzenlenen törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, TMD Başkanı Mehmet Yılmaz ve MAC Başkanı Pierre Gratton hazır bulundu.

Törende konuşan Narin, protokolün, madencilik sektöründe çevresel, sosyal ve yönetsel sorumlulukların güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Narin, söz konusu işbirliği kapsamında Türkiye'de de uygulanmaya başlanacak "Towards Sustainable Mining" (TSM-Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru) programının sürdürülebilir madencilik standartlarının yerleşmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

MAPEG'in sorumlu madencilik ilkelerini esas alarak düzenli denetimler gerçekleştirdiğini ifade eden Narin, "TMD'nin bu aşamada aldığı inisiyatifi çok önemsiyorum. Sivil toplum kuruluşlarının kendi inisiyatifleriyle düzenlemeler yapması ve kendilerini kurallara bağlı hissetmesi çok daha kabul edilebilir bir uygulama olacaktır. Bugünkü imza töreninin, madencilik sektöründe sürdürülebilirlik uygulamaları açısında bir dönüm noktası olacağını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TMD Başkanı Mehmet Yılmaz da protokolün "önce insan ve çevre, sonra madencilik" anlayışını somutlaştıran temel bir adım olduğunu söyledi.

Yılmaz, TSM'nin halihazırda 12 ülkede başarıyla uygulandığını belirterek, programın şirketlere performanslarını raporlama sorumluluğu getirdiğini, bağımsız denetimlerle şeffaflık ve kamuoyuna hesap verebilirlik sağladığını kaydetti.

TSM'nin Türkiye koşullarına uyarlanarak sektörün ortak standardı haline getirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Yılmaz, programla yalnızca sektör içi standartların yükseltilmesinin değil, toplumun madencilikten beklentilerinin karşılanmasının da hedeflendiğinin altını çizdi.

Yılmaz, TMD'nin üyeleri üzerinde yaptırım yetkisinin bulunmadığını anımsatarak, bu nedenle sürecin gönüllülük esasına dayalı yürüyeceğini, derneğin ise üyelerine rehberlik rolü üstleneceğini bildirdi.

MAC Başkanı Pierre Gratton ise imza töreninde yaptığı konuşmada, işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Küresel ölçekte kritik minerallere olan talep hızla artıyor. Dünya daha fazla madenciliğe ihtiyaç duyuyor ancak bu madenciliğin sorumlu şekilde yapılması gerekiyor. Sorumlu madencilik uygulayan ülkeler, bu talep artışının en büyük kazananları olacak." ifadelerini kullandı.

Gratton, Kanada'nın halihazırda bazı zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle diğer ülkelerle dostluklarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye ile bu işbirliğini de bu çabanın bir parçası olarak görüyorum." diye konuştu.

