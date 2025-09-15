Açık 29ºC Ankara
Ekonomi
AA 15.09.2025 13:36

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla eylül ayına yönelik 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların değişen ihtiyaçları doğrultusunda hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların özgüveni yüksek, eğitimli ve milli değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Bakanlık olarak aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikle aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Göktaş, "Çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla eylül ayına yönelik toplam 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

Bu destekle, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlenmesi sağlanarak, çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar
