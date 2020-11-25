Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" söylemi ve ekonomi yönetimindeki bayrak değişimiyle Türk lirası varlıklara olan talep önemli ölçüde artarken analistler, Türk lirası varlıkların küresel bazda en iskontolu varlıklardan olduğunu, atılan son adımlarla risk algısını artıran bir çok etkenin törpülendiğini söyledi.

Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi radarına aldı

Kasım ayının ikinci haftasıyla başlayan "yeni dönem" söylemi ile Türk lirası varlıkları son dönemde pozitif ayrıştı. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa beklentilerine paralel faiz artışına gitmesi ve para politikasındaki sadeleşme ile birlikte PPK metnindeki öngörülebilirliğin getiri arayışındaki yabancı yatırımcıların Türkiye'yi radarına almasına sebep olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda negatif getirili tahvil miktarının 17,5 trilyon dolarla tüm zamanların zirvesinde bulunduğu bir dönemde ekonomi yönetimince atılan adımların Türk lirası varlıklara talebi artırdığını kaydeden analistler, Türkiye'nin son faiz artışıyla birlikte pozitif reel faiz veren pozisyonun küresel bazda portföy yatırımlarını çekmesinde önemli bir etken olacağını dile getirdi.

Türk lirası, gelişen ülke para birimleri arasında en iyi performanslardan birini sergiledi

Analistler, Türk lirasının özellikle carry trade (düşük maliyetten borçlanıp bu miktarı getirisi yüksek para birimlerine yatırmak) fırsatı arayan yatırımcılar için öne çıktığını ve 6 Kasım'dan bu yana Türk lirasının sepet kur karşısında yüzde 10,30'luk getiriyle gelişen ülke para birimleri arasında en iyi performanslardan birini sergilediğine dikkati çekti.

Bununla birlikte Türkiye'nin 5 yıllık risk primi göstergesi CDS (Credit Default Swaps) tarafında da önemli iyileşme yaşandığını vurgulayan analistler, CDS'lerdeki düşüşün Türk lirası varlıkları cazip hale getirdiğini bildirdi.

Bu gelişmeleri takiben geçen hafta yabancılar toplamda 928,1 milyon dolarlık Türk lirası varlık alırken, bu varlıklar 614,4 milyon dolarla hisse senedi, 293,9 milyon dolarla Devlet İç Borç Senedi (DİBS) ve 19,8 milyon dolarla Özel Sektör Tahvil ve Bonolarından oluştu. Hisse senetlerindeki fon girişi Ocak 2019'dan, toplam fon girişi ise Ağustos 2017'den bu yana en yüksek rakama işaret etti. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını etkisiyle satışlarını artıran yabancı yatırımcıların yıl başından 13 Kasım haftasına kadar bu varlıklardaki para çıkışı toplamda 13,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.