Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 bankaya tahvil ihracı yetkisi
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, "Bakanlık, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi." ifadeleri yer aldı.
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