  • 14 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.44
    EURO 7.389
  • BIST 94378.51
    ALTIN 248.675
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türk Hava Yolları'ndan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek

Türk Hava Yolları'ndan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek

Türk Hava Yolları sosyal medya üzerinden başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk Hava Yollarından #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek

ABD’nin Türkiye’ye açtığı ekonomik savaşa tepkiler büyüyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek verdi.

Desteği belirten isim ise Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün oldu.

Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz" diyerek, konuyla alakalı gerekli talimatların ajanslara verildiğini söyledi.


 

Dün de benzer bir açıklama Türk Telekom'dan gelmiş, Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, "Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz.” diye açıklama yapmıştı. 

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER