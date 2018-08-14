Türk Hava Yolları'ndan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek

ABD’nin Türkiye’ye açtığı ekonomik savaşa tepkiler büyüyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek verdi.

Desteği belirten isim ise Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün oldu.

Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz" diyerek, konuyla alakalı gerekli talimatların ajanslara verildiğini söyledi.

#ABDyeReklamVerme Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 14 Ağustos 2018

Dün de benzer bir açıklama Türk Telekom'dan gelmiş, Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, "Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz.” diye açıklama yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber