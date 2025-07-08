Türk çayı yılın ilk yarısında 104 ülkeye ihraç edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den ocak-haziran döneminde 104 ülkeye 3 bin ton çay ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan da 16 milyon 991 bin 796 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın ilk yarısında da 2 bin 897 tonluk çay ihracatından 13 milyon 909 bin 313 dolar gelir elde edilmişti.

Belçika, Birleşik Krallık ve KKTC en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 7 milyon 778 bin dolar, Birleşik Krallık'a 2 milyon 61 bin dolar ve KKTC'ye 1 milyon 549 bin dolarlık çay ihraç edildi.

Çay ihracatının yüzde 58'i Rize'den

Türkiye'den yapılan çay ihracatının yüzde 58'i Rize'den gerçekleştirildi.

Rize'den yılın ilk yarısında 23 ülkeye 2 bin 155 ton çay ihraç edilerek, 9 milyon 877 bin 506 dolar gelir elde edildi.

Belçika, KKTC ve ABD, kentten en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu. Rize'den bu dönemde Belçika'ya 7 milyon 744 bin dolar, KKTC'ye 718 bin dolar ve ABD'ye 310 bin dolarlık çay satıldı.