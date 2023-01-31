Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2023 yılı turizm hedefini açıkladı.

2022'de rekor gelir sağlandığını söyleyen Bakan Ersoy, "2023 yılında turizmde 56 milyar dolar, 2028 yılında 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2022'de rekor gelir elde ettik. Turizmde pandemi sonrası en iyi performans gösteren ülke olduk. 2023 yılında hedefimiz 60 milyon turist, 2028 yılında 90 milyon turist. 2023 yılında turizmde 56 milyar dolar, 2028 yılında 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz.2028'de hedef 100 milyar dolar.

2023 yılında Hollywood yapımı ortak dizi ve film projelerini hayata geçireceğiz. Bu filmler global platformlarda yayınlanacak. Yoğun bir izleyici bekliyoruz."