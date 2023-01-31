Dün 87,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 84,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,47 dolardan alıcı buldu.

OPEC+ grubu 1 Şubat'ta üretim politikasını gözden geçirmek üzere çevrim içi toplanacak.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Avrupa Birliği'nin Rus rafineri petrol ürünlerine yönelik ambargosu 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Aynı gün, G7 ülkelerinin bu ürünlere yönelik tavan fiyat uygulamasının da devreye girmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,20 ile 84,38 dolar aralığı direnç, 84,02 ile 83,84 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.