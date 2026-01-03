Turizm sektöründe 2026 hedefi 100 milyon turist

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün 2025 yılı performansı ve 2026 yılı stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün 2025 yılında ziyaretçi sayısı ve turizm gelirlerinde yüzleri güldüren bir yılı geride bıraktığını ifade eden Bağlıkaya, yeni dönemde hizmet kalitesini artırarak yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini söyledi.

Bağlıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda sektör olarak "Turizm Yüzyılı" programını başlattıklarını belirterek, "Bu programın temel amacı hem seyahat aylarını artırmak yani 6 aya sıkışmış olan turizm sezonunu 9 aya, 12 aya doğru yayabilmek hem de gelir düzeyini artırmaktır." diye konuştu.

"Alternatif turizm, kişi başı geliri artırıyor"

Türkiye'nin deniz-kum-güneş turizminde rakiplerine göre çok daha iyi konumda olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, 2026 stratejisinin merkezinde çeşitliliği artırmak ve kişi başı harcamada rekor seviyelere ulaşmak olduğunu vurguladı.

Bağlıkaya, Türkiye'nin alternatif turizm segmentlerindeki potansiyeline işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizde rakiplere nazaran çok daha fazla olan diğer segmentler var. Spor turizminden inanç turizmine, gastronomiye kadar geniş bir yelpazeye sahibiz. Bu segmentler ne kadar yükselirse, buraya ilgi ne kadar artarsa aslında kişi başı gelirimiz de o kadar yüksek oluyor."

OVP hedefleri yakalanacak

Sektörün 2026 yılı planlamalarını Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle paralel şekilde kurguladığını aktaran Bağlıkaya, "Orta Vadeli Program'da öngörülen 68,7 milyar dolarlık turizm gelirinin 2026 yılında yakalanabileceğini düşünüyoruz. Bütün çabamız, sektör örgütü, tüm seyahat acentaları ve tur operatörleri olarak bu hedefi yakalamak hatta aşmak." değerlendirmesinde bulundu.

Nihai hedeflerinin çok daha yüksek olduğunu dile getiren Bağlıkaya, "Hedefimiz tabii ki 100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir. Bunu da en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.