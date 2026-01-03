Duman -3.5ºC Ankara
Dünya
TRT Haber, AA 03.01.2026 09:38

Venezuela'da patlama sesleri

Karayipler'deki gerilim nedeniyle ABD ile savaşın eşiğine gelen Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama ve alçaktan uçan uçak sesleri duyuldu.

ABD-Venezuela gerilimi zirvedeyken, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta uçak ve yüksek patlama sesleri duyuldu, ardından da dumanlar görüldü.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

Şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Karayipler'de ve Pasifik kıyılarında askeri varlığını artırıyor. Washington, F-35'leri, uçak ve savaş gemileri ile bir nükleer denizaltıyı bölgeye sevk etti.

ABD Başkanı Donald Trump birçok kez Venezuela ile savaşabilecekleri sinyalini de vermişti.

Venezuela ABD
Katil İsrail'den Gazze'nin kuzeyine İHA saldırısı: 4 yaralı
