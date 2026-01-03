Açık -10.2ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 03.01.2026 06:54

Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacak.

Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde

Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmiş olacak.

TÜFE, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayında on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 35,91 olmuştu.

Yılın ikinci yarısındaki seyir

Enflasyon verileri yılın ikinci yarısında dalgalı bir seyir izledi. TÜFE; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.

Maaş zamları için son veri bekleniyor

5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile birlikte, temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Bu veri, memur maaşları ile memur ve işçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zammın belirlenmesinde belirleyici rol oynayacak. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı, yeni yılda maaşlara yansıtılacak.

