Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, pandemi döneminde turist sayısı bakımından yabancı rakiplerini geride bıraktı.

2020 yılında 175 ülkeden 3,5 milyon turistin geldiği kent, 2021 sezonu için de hazırlıklarını tamamladı.

Aşı çalışmalarının hızlanması ve Güvenlik Turizm Sertifikasyon Programı’nın dünya genelinde etkinliğinin artmasıyla kente gelen turistlerin daha memnun ayrılması bekleniyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, salgının en fazla etkilenen sektörlerin başında seyahat ve turizm endüstrisi geldiğine değindi.

"Turizm hareketinin bu yıl artarak devam etmesini bekliyoruz"

Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın turizmde güven sağlayacağını söyleyen Yağcı, tesisini açmak isteyen herkesin program kriterlerini yerine getirip, sertifikayı alması gerektiğini hatırlattı.

Diğer yıllarda olduğu gibi pandemi sürecinde de sektörün önemli tecrübeler kazandığını belirten Yağcı, şöyle konuştu:

"Sektör olarak yeni sezona hazırız. Salgın döneminde aldığımız ve bu yıl da sürdüreceğimiz önlemler doğrultusunda turizm hareketinin bu yıl artarak devam etmesini bekliyoruz. Salgının kontrol altına alınması, aşılama çalışmaları da son derece önemli. Alabileceğimiz en üst önlemleri alarak misafir ağırlamaya devam edeceğiz."

“2020'den daha iyi bir yıl bekliyoruz”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da insanların bu dönemi atlatarak seyahat özgürlüğüne kavuşması gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"2020'den daha iyi bir yıl bekliyoruz. Temennimiz bu yönde. Ana pazarlarımıza yoğunlaşmış durumdayız. Kış olmasına rağmen hala ülkemize Rusya'dan turist gelmeye devam ediyor. Seyahat özgürlüğü başladıktan sonra özellikle Rusya ve Avrupa'dan hızlı bir başlangıç bekliyoruz.

Türkiye'de aşılama uygulamasının başlamasının olumlu yansımaları olacak. Aşı süreci biraz daha hızlı ilerlerse marttan sonra 'daha hızlı turizm hareketi olur' diye bekliyoruz. Bir yıldan beri salgınla uğraşıyoruz, artık insanlar tatil yapmayı, kumu, güneşi, denizi, bu coğrafyayı, bu ülkenin tarihini özledi. Aşının da hızlandırılmasıyla hızlı bir dönüş bekliyoruz.”

Erken rezervasyonlarda artış yaşanıyor

Özellikle iç pazarda yüzde 40-50'ye varan indirimler uygulandığını ve erken rezervasyonlarda daha iyi durumda olduklarını anlattı.

Güvenli Turizm Sertifika Programı ayesinde turistlerin sağlıklı ve verimli bir tatil yaptığını anlatan Atmaca, şöyle devam etti:

"Otellerimizde geçen yıl hemen hemen sıfıra yakın vakayla karşılaştık. Bu kadar turistin gelmesindeki avantajlardan biri de Güvenli Turizm Sertifikası. Sektör buna kısa sürede adapte oldu, hızlı şekilde hayata geçirdi. Alınan önlemler de yerli ve yabancı turistlerin hoşuna gitti. Güvenli, keyifli ve sağlıklı bir tatil yaptılar ve mutlu ayrıldılar. Bunun faydasını bu yıl fazlasıyla göreceğiz, sezonu pozitif etkileyecek. Önlemleri yerinde bulan ve bizi alkışlayan çok sayıda misafirimiz oldu. Gittikleri yerlerde de bunları paylaştılar.”