Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 444,7 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 443,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 444,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 719 lira, Cumhuriyet altını da 2.944 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.862 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 444 lira 50 kuruşken satışı ise 444 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 719 lira satış fiyatı 724 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 22 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.862,31 dolar

Satış: 1.862,50 dolar

Gram

Alış: 444,50 lira

Satış: 444,70 lira

Çeyrek

Alış: 719,57 lira

Satış: 724,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.913,00 lira

Satış: 2.944,00 lira