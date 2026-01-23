Puslu 5.3ºC Ankara
23.01.2026 11:38

Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, geçen yıl reklam ve tanıtımlardaki aldatıcılık, bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi, ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurlar nedeniyle 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası uyguladı.

Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin reklam ve tanıtım yoluyla yanıltılmasını önlemek için çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Bu kapsamda, Reklam Kurulu aldatma, ekonomik çıkarların etkilenmesi, tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi gibi kusurları mercek altına alıyor. Denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde, gerekli idari müeyyideler uygulanırken, özel indirim günlerine ilişkin olarak da Reklam Kurulu resen incelemeler yürütüyor.

Geçen yıl 27 bin 787 dosya incelendi

Kurul, geçen yıl gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere farklı sektörlerle ilgili toplam 27 bin 787 dosya inceledi.

Söz konusu başvurulardan, 1620 dosya esastan karar bağlanırken, 26 bin 164 dosya hakkında ise incelemeye alınması kararı verildi. Dosyaların 974'ü hakkında durdurma cezası, 7'si hakkında tedbiren durdurma kararı ve 111 dosya hakkında da erişim engeli kararı verildi.

Geçen yıl ilgililer hakkında toplam 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası uygulandı.

Tüketicilere "satıcı hakkındaki şikayetleri inceleyin" tavsiyesi

Öte yandan, Bakanlık yetkilileri, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilere bazı önerilerde de bulundu.

Buna göre, yanıltıcı uygulamalara maruz kalınmaması için alışveriş öncesinde arama motorlarını kullanarak, kısa bir ön araştırma yapılması önem taşıyor. Satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetler ve bunlara ilişkin müşteri destek planları olup olmadığının incelenmesi gerekiyor.

Satın alınacak ürünün, benzer mecralardan yaklaşık fiyatının kıyaslanması da tavsiye ediliyor. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı kontroller yapılması, sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlarla ilgili olarak verilen site linklerinin taklit olması ihtimalinin göz önünde bulundurularak, satıcı veya sağlayıcının kendi sitesinden ürün ve fiyatının kontrol edilmesi öneriler arasında yer alıyor.

İnternetten alışverişlerde, sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin, ayrıntılı şekilde okunması da yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi bakımından önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hukuku Reklam Kurulu
